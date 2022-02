Ezio Rossi furibondo: “Con il Novara finisce sempre così”

Ezio Rossi è furibondo nel dopo partita di Varese-Novara e con lui tutto l’ambiente biancorosso. I giocatori escono alla spicciolata dagli spogliatoi e giurano sul fallo di mano di Benassi in occasione dell’unica rete della gara.

Sulla stessa linea il presidente Stefano Amirante che spiega: «L’arbitro non lo ha visto e ci può stare ma è assurdo che un giocatore faccia una cosa del genere e soprattutto non lo ammetta. Inconcepibile».

Rossi non si fa problemi a parlare davanti alle telecamere in modo inequivocabile. «Sapevamo che un episodio avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. Peccato che l’episodio non sia stata una giocata tecnica. Avevo già avvisato una settimana fa che avrei voluto giocare una partita alla pari: chiedete al Gozzano o alla Caronnese, anche con loro era finita così. Il Novara è forte, non ha bisogno di questi aiuti, il campionato ormai lo ha vinto. Beati loro, andranno in Serie C e finisce qui».

Il tecnico ribadisce di nuovo: «Avevo visto parecchie partite del Novara e vi avevo detto “Spero di giocare alla pari”. Ora c’è tanto nervosismo ma è chiaro che in D domani tutto finisce perché in questa categoria non ci sono i media nazionali che riprendono queste cose. Onore ai miei giocatori, hanno fatto una grande partita e sono stati sconfitti da una schiacciata da pallavolista. Dispiace che l’arbitro non lo abbia visto, dispiace che il guardalinee non lo abbia aiutato dopo essere stato preso in giro per tutto il tempo dalla loro panchina. Se parlassero il Fossano o la Caronnese nessuno sentirebbe le proteste, magari se lo dice il Varese qualcuno se ne accorge».

L’allenatore varesino prova a guardare avanti: «Dovremo sempre essere quelli di oggi e quelli di questo periodo perché ci attendono tre partite molto difficili. La botta ora si sente ma credo che la squadra, il gruppo siano in grado di superarla».