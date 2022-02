Ezio Rossi sconsolato: “Partita nata male. Tante occasioni non sfruttate”

EZIO ROSSI 1 – «Quella con il Borgosesia è stata una partita simile a tante dell’anno scorso. Forse quella in cui abbiamo avuto più palle gol di tutto l’anno, però un po’ il loro portiere e un po’ di imprecisione e di indecisione nostre non ci hanno permesso di concretizzare. Abbiamo commesso due errori pagati carissimi: il primo di Luca (Trombini, il portiere ndr) lo abbiamo pagato in una partita in cui contava non farlo, però la squadra è stata encomiabile dal punto di vista della volontà e del fare la gara».

EZIO ROSSI 2 – «C’è da recriminare per quanto accaduto nei primi cinque minuti quando Monteleone ha attaccato in profondità e ci siamo fatti un po’ sorprendere. Poi però abbiamo avuto 6-7 occasioni nel primo tempo, 3 o 4 nel secondo più il rigore ma sono partite nate storte e finite storte».

EZIO ROSSI 3 – «Nel secondo tempo ho fatto qualche cambio; sulla destra abbiamo un po’ sofferto anche perché Di Renzo fatica a fare quel lavoro, Cappai non ha i 90′ e quindi ho dovuto variare qualcosa. Credo che i due tempi si siano equivalsi; abbiamo faticato un po’ anche a metà campo. D’Orazio ha più fisicità e condizione in questo momento per coprire Di Sabato e allora ho scelto di cambiare tre giocatori nell’intervallo, anche per dare un messaggio alla squadra. Il messaggio è arrivato ma purtroppo il secondo gol ci ha tagliato le gambe dopo una reazione con la quale avremmo potuto pareggiare».

EZIO ROSSI 4 – «Ripeto, sono partite “no”. Noi ci abbiamo messo qualcosa del nostro, loro sono stati aggressivi e bravi a difendersi bene e sapevamo che erano pericolosi con le ripartenze e lo sapevamo però poi è difficile dare spiegazioni logiche a una partita così. La prestazione c’è stata da parte di tutti, ma se andiamo a vedere gli errori individuali, due o tre li abbiamo anche commessi».