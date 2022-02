False invalidità, fusione tra comuni e bandiere delle olimpiadi nel podcast del 21 febbraio

Le principali notizie di lunedì 21 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Arrivavano persino dal Sud a Varese per risolvere la “pratica invalidità“ grazie ad un giro di medici compiacenti e un’organizzazione che permetteva di acquisire punti per truffare l’Inps e, quindi, lo Stato: una vera e propria associazione a delinquere. I finanzieri della Guardia di Finanza di Varese hanno così notificato l’avviso di conclusione indagini per 7 persone che ora sono indagate in associazione per delinquere, corruzione e truffa ai danni dello Stato, con lo scopo di dare a 32 soggetti benefici economici, fiscali e previdenziali derivanti dal falso riconoscimento di una invalidità civile o di un handicap. L’importo delle tangenti suddivise tra tutti i componenti dell’associazione ammonta a circa 400.000 euro mentre i benefici economici garantiti ai 39 soggetti presi in esame corrisponde, nel solo periodo di indagine, a circa 600.000 euro.

C’è anche un arresto in provincia di Varese per le indagini della procura della repubblica di Latina sui mondiali di canottaggio di Sabaudia: è quello di Luigi Manzo, presidente della Canottieri Luino raggiunto questa mattina nella sua residenza di Germignaga cui è stato notificata l’ordinanza cautelare che ne dispone gli arresti domiciliari. Il reato contestato è di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente.

Luigi Manzo è dirigente di lungo corso in ambito remiero e proprio per questa sua attività era diventato il direttore generale della tappa di Coppa del Mondo prevista per il 2020 nella località laziale e poi spostata, a causa del covid, al 2021. Oltre a presiedere la Canottieri Luino, in passato Manzo aveva operato anche con il comitato organizzatore locale dei grandi eventi di canottaggio di Varese, una collaborazione che si era interrotta dopo le gare del 2016. Tra il 2018 e il 2019 l’inizio del lavoro con Sabaudia.

Un cittadino su tre ha scelto di votare il referendum, e due votanti su tre hanno detto sì. Questa è la fotografia del voto referendario che è stato espresso ieri, domenica 20 febbraio, dai di Bardello, Bregano e Malgesso.

Le tre comunità erano invitate a esprimersi sull’ipotesi di fusione dei comuni. La votazione, per la quale non era previsto quorum, ha dato un responso quindi netto: la fusione si farà.

I voti espressi sono stati 1115 di cui 764 a favore e 350 contrari.

Il nuovo comune nato dalla fusione si chiamerà Bardello con Malgesso e Bregano

Conclusa un’Olimpiade come quella di Pechino 2022, in Lombardia e in Trentino Alto Adige si lavora già alla prossima, quella di Milano-Cortina 2026: a dare ufficialmente il via al countdown dei prossimi giochi invernali l’arrivo della bandiera olimpica all’aeroporto di Milano Malpensa questa mattina, lunedì 21 febbraio, dopo il passaggio del testimone alla cerimonia di chiusura di Pechino.

La bandiera ha viaggiato, protetta da una teca che portava i nomi delle città ospiti delle edizioni passate, sull’Airbus 350-900 dell’Air China che ha riportato in Italia la delegazione olimpica.

A ritirarla e a portarla a Malpensa il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ceo di Milano-Cortina Vincenzo Novari, il direttore artistico delle cerimonie olimpiche, Marco Balich, la cantante Malika Ayane insieme agli atleti Federica Brignone, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner. Presenti anche i sindaci di Milano e Cortina (Beppe Sala e Gianpietro Ghedina) e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Una passeggiata nei sentieri, una foto messa su Instagram dove verrà raccolta e mostrata ai “vecchi“ del paese che da lì partiranno per una narrazione che spiegherà la storia dei luoghi, con informazioni restituite alla collettività grazie alla realtà aumentata. E’ quanto sta già succedendo a Orino, dove è partito il progetto “Smart Village”.Grazie ad un finanziamento di 125 mila euro di Fondazione Cariplo, sotto l’egida dell’Università dell’Insubria verrà realizzato il “contenitore“ di queste informazioni e realizzato un docufilm sulla vita del paese dove saranno gli stessi residenti a raccontare e raccontarsi.

Per la partecipazione all’iniziativa è sufficiente avere uno smartphone ed essere dotati di curiosità: attraverso l’hashtag #orinosmartvillage si potranno postare su di una apposita pagina Instagram foto che ritraggono luoghi, animali del bosco, o semplici particolari del paese. Il progetto, partito qualche mese fa, ha la durata di 18 mesi.

