Famiglie a teatro domenica pomeriggio per Jack e il fagiolo magico

Nuovo appuntamento domenica 27 febbraio alle ore 16 con la rassegna di Teatro per ragazzi promossa dal Giuditta Pasta di Saronno che propone alle famiglie Jack e il fagiolo magico, spettacolo ispirato alla favola classica, ricco di magia.

JACK E IL FAGIOLO MAGICO

Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

“Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici? – scrive nella presentazione la compagnia La luna nel letto che propone lo spettacoli – Fagioli così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere grandi e non c’è neppure bisogno del permesso? E ve lo hanno mai detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande castello, e che nel castello…?”

Cosa può accadere tra terra e cielo, si potrebbe raccontare per ore!

“Quando sulla terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si trasforma in una grande avventura!”, parola del piccolo Jack!

INFORMAZIONI

Jack e il fagiolo magico: testi, regia e scene Michelangelo Campanale, assistente alla regia Annarita De Michele. Sul palco Maria Pascale, voce registrata Lorenzo Gubello. Produzione Compagnia La Luna Nel Letto

Posto unico a 10 euro.

Maggiori info e prenotazioni a questo link.