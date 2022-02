Favola curling per l’Italia: Constantini e Mosaner conquistano un oro storico

Favola Italia nel curling alle Olimpiadi invernali. L’ampezzana Stefania Constantini e il trentino Amos Mosaner hanno vinto la medaglia d’oro battendo nella finale per il titolo la Norvegia con il punteggio di 8-5. L’impresa è tripla: titolo olimpico, prima medaglia azzurra in questa disciplina e incredibile percorso netto nel torneo di doppio misto con 11 vittorie in altrettante partite. (foto Coni)

L’avvio di gara è stato favorevole alla Norvegia che nel primo end ha piazzato due punti, ma la reazione degli azzurri è stata immediata e ha portato subito al pareggio. Il quarto end è stato quello che ha spinto avanti Constantini e Mosaner che hanno messo in carniere tre punti in una volta sola “scappando” sul risultato di 6-2 ma gli scandinavi hanno potuto beneficiare dell’intervallo per provare la rimonta e al rientro hanno accorciato di una lunghezza.

Nel sesto end altro momento clou: Norvegia brava a mettere in difficoltà l’Italia ma un colpo magistrale nell’ultima stone ha portato il punto all’Italia per il 7-3 a due “mani” dalla fine. Al penultimo end doppietta avversaria per il 7-5 (non a buon fine l’ultima pietra) con Stefania e Amos sulla difensiva. E nell’end conclusivo – l’ottavo – i norvegesi hanno provato a ribaltare l’esito della gara tenendo tutto aperto (con due punti avrebbero mandato il match allo spareggio), ma l’ultimissima stone era nelle mani di Constantini che ha “bocciato” il punto avversario ottenendo quello del definitivo 8-5. Una pietra di granito che vale l’oro.

MEDAGLIERE ITALIA all’8 febbraio

ORO (2)

– Arianna Fontana (short track – 500 m)

– Stefania Constantini – Amos Mosaner (curling doppio misto)

ARGENTO (4)

– Francesca Lollobrigida (pattinaggio velocità – 3000 m)

– Staffetta mista (short track)

– Federica Brignone (sci alpino – slalom gigante)

– Federico Pellegrino (sci nordico – sprint)

BRONZO (1)

– Dominik Fischnaller (slittino – singolo)