A Ferno nasce il tavolo permanente delle associazioni

È tutto pronto per l’insediamento ufficiale del Tavolo Permanente delle Associazioni di Ferno, la cui istituzione, voluta e sostenuta in questi anni dall’Assessorato alla Cultura, si è finalmente concretizzata dopo un percorso-confronto con le associazioni e attraverso la stesura condivisa di un regolamento, approvato nelle scorse settimane all’unanimità dal Consiglio Comunale, che ne disciplinerà il funzionamento.

«In un periodo storico in cui l’associazionismo sta vivendo un momento di difficoltà – ha spiegato l’assessore alla Cultura Sarah Foti – il Tavolo Permanente vuole essere uno strumento di dialogo, con l’obiettivo di creare reti e sinergie che siano fucina di proficue collaborazioni tra le associazioni e anche con l’Amministrazione comunale».

A Ferno tra l’altro sembra è a rischio di chiusura la Pro Loco, almeno a detta del presidente, che ha evocato le difficoltà a trovare volontari e i contributi ridotti. «Con rassegnazione ma anche con una punta di rammarico» l’assessore Foti ha sottolineato che «il Tavolo Permanente, se ben utilizzato, potrà rivelarsi un valore aggiunto e stabile anche in termini di coordinamento e programmazione delle iniziative e degli eventi sul territorio là dove la Pro loco, purtroppo, in questi ultimi anni non è riuscita ad arrivare».

Faranno parte del Tavolo le associazioni iscritte all’albo comunale ma anche quelle non iscritte se in possesso dei requisiti per accedervi. Al Tavolo Permanente potranno inoltre aderire le altre realtà che operano sul territorio, dalla Parrocchia, alle scuole, dalla Consulta Sportiva, all’Amministrazione Comunale e a tutti quegli enti che fossero interessati ad avviare percorsi condivisi e costruttivi in vista di una maggiore apertura verso il territorio e di un ampio coinvolgimento della cittadinanza.

In base al regolamento, le sedute del Tavolo Permanente sono convocate dall’assessore competente con cadenza almeno semestrale. La prima convocazione per il 2022 è in programma già per i primi giorni di marzo, non appena perverranno all’Amministrazione le designazioni dei rappresentanti da parte delle associazioni nonchè degli enti che abbiano scelto di aderire e, naturalmente, disposizioni anti-Covid permettendo.

In questi giorni, intanto, sono in corso di erogazione i contributi comunali a favore degli enti no profit per l’anno 2021. Ad aggiudicarseli le associazioni che hanno partecipato al bando pubblicato dall’Amministrazione comunale nello scorso mese di ottobre.

Dal 2018, infatti, a Ferno, sempre per volere dell’assessorato alla Cultura e grazie all’intenso lavoro di adeguamento alle disposizioni in materia messo a punto dalla dottoressa Cristina De Alberti, l’assegnazione dei contributi economici alle associazioni avviene attraverso la partecipazione a un apposito bando.

«In questo modo – ha precisato l’assessore – i contributi comunali (tanti, se si tiene conto che, nel solo periodo 2018-2021, l’amministrazione ha messo a disposizione delle proprie associazioni quasi 80mila euro), vengono assegnati a prescindere da qualsivoglia criterio discrezionale e solo sulla base di punteggi prestabiliti volti a premiare l’iniziativa propositiva e la capacità progettuale delle associazioni, soprattutto nell’ottica di una valorizzazione e di un coinvolgimento del territorio». Un passaggio che sembra riferirsi un po’ anche alla polemica legata al destino della Pro Loco.