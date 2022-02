Il festival InCanto a Varese 2022 è pronto per la sua quinta edizione, aperte le candidature

Il festival InCanto a Varese 2022 è pronto per la sua quinta edizione e apre le candidature per coloro che sono interessati a partecipare. Un evento dedicato alla musica corale realizzato nella città di Varese da Solevoci, con l’intento di favorire l’incontro di culture e generi musicali diversi tra loro. La varietà dei luoghi delle esibizioni e del repertorio presentato pongono la manifestazione come un qualificato momento di incontro artistico e culturale.

La rassegna raccoglie in un unico contenitore coralità classica (repertorio sacro, profano, popolare, lirico) e ritmica (pop, jazz, gospel e spiritual). Ai concerti che si svolgono in teatri, sale e chiese dei principali luoghi di interesse storico e turistico, si affiancano suggestive esibizioni allʼaperto presso laghi, ville, giardini e piazze del centro storico della Città di Varese. I cori partecipanti hanno la possibilità di eseguire concerti e di partecipare a open singing itineranti, masterclass per direttori di coro, masterclass di composizione, workshop per cantanti, laboratori corali. I cori partecipanti hanno la possibilità di soggiornare e visitare alcune bellezze del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultate il sito ufficiale della manifestazione.