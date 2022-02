Il Festival di Sanremo continua a piacere. Cesare Cremonini e Drusilla Foer per la terza serata

La seconda serata del festival è stata seguita in media, dalle 21.29 alle 24.50 da 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Un gradimento così alto non si registrava dal 1995 quando il festival di Pippo Baudo (con Anna Falchi e Claudia Koll) centrò il 65.42%.

Per trovare un ascolto più alto in termini di spettatori di una prima parte della seconda serata serata sanremese occorre invece risalire al 2002, quando gli ascolti del Festival di Raffaella Carrà furono di 15.647.000 spettatori ma con una media di share inferiore (erano altri tempi, la platea totale della tv generalista era più larga), del 51,47%.

La prima puntata ha registrato 10 milioni 911 mila spettatori, pari al 54,7% di share, risultato che aveva fatto gioire tutta l’organizzazione sanremese non essendo affatto scontato.

La prima parte della serata di ieri, dalle 21.29 alle 23.33, è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share. La seconda, dalle 23.38 alle 24.50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share.

COSA SUCCEDE NELLE TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

La scaletta ufficiale della terza serata del Festival di Sanremo (qui trovate tutte le news) con i cantanti in ordine di uscita non è ancora disponibile. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico.

Achille Lauro – Domenica

Aka 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

I SUPER OSPITI DELLA TERZA SERATA

Co-conduttrice insieme ad Amadeus sarà Drusilla Foer, attrice anticonformista ed icona LGBT. Super ospite Cesare Cremonini, reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre. Altro super ospite Roberto Saviano. che dedicherà un monologo a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

In collegamento dalla nave si esibiranno i Coma_Cose con il successo sanremese dello scorso anno, Fiamme negli occhi.

LA PRIMA CLASSIFICA GENERALE

1. Elisa – O forse sei tu

2. Mahmood e Blanco – Brividi

3. La rappresentante di lista – Ciao Ciao

4. Dargen D’Amico – Dove si balla

5. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6. Emma – Ogni volta è così

7. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Irama – Ovunque sarai

10. Fabrizio Moro – Sei tu

11. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12. Noemi – Ti amo non lo so dire

13. Sangiovanni – Farfalle

14. Michele Bravi – Inverno dei fiori

15. Rkomi – Insuperabile

16. Achille Lauro – Domenica

17. Matteo Romano – san

18. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19. Giusy Ferreri – Miele

20. Iva Zanicchi – Voglio amarti

21. Aka7even – Perfetta così

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Yuman – Ora e qui

24, TANANAI – Sesso occasionale

25. Ana Mena – Duecentomila ore

