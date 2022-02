Fiabe e storie al Teatro Duse di Besozzo: domenica arrivano le avventure di Pepe e Ciro

Prosegue la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”, domeniche pomeriggio al Teatro Duse promosse dall’Amministrazione Comunale dedicate ai bambini e alle famiglie in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, in queste domeniche di fine inverno inizio primavera. Dopo il grande successo di pubblico con tutto esaurito di domenica 13 febbraio, domenica 27 febbraio alle 16.30 al teatro Duse la Compagnia C’è un asino che vola metterà in scena Pepe e Ciro all’Avventura. Lo spettacolo che si inserisce nel periodo di carnevale, tradizionale momento di svago e allegria, è consigliato ai bimbi dai 5 anni in su che potranno venire a teatro mascherati.

Pepe e Ciro all’Avventura: Pepe e Ciro sono due poveri contadini, sempre affamati e vessati da una moglie e da una sorella avide e taccagne, che si ritrovano a combattere il dottor Crastulo, genio delle truffe e delle malefatte che vuole diventare il padrone del paese. Con l’aiuto dei libri, dello studio e di un po’ di fortuna, i nostri eroi riusciranno a far vincere il bene. Lo spettacolo, ispirato ad uno dei più grandi romanzi della letteratura mondiale il Don Chisciotte della Mancha di Miguel Cervantes, utilizzando una chiave comica, vuole sensibilizzare grandi e piccini al piacere e all’importanza della lettura.

Le rappresentazioni si terranno secondo il seguente calendario:

– domenica 13 marzo alle ore 16:30 presso il Teatro Duse Di là dal Mare – Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro

– domenica 24 aprile alle ore 16:30 presso il Palazzo Comunale – Pollicino Pop – Teatro Invito

L’ingresso unico al costo di 5,00€ è su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com . E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo tel.0332/770479. Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere allo spettacolo muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.