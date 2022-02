Fiamme nei boschi, Vigili del fuoco al lavoro a Marnate e Jerago con Orago

Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio in Valle Olona e nella zona di Jerago per due incendi che si sono sviluppati in zone boschive.

Galleria fotografica Incendio Marnate 4 di 4

A Marnate (nelle foto) i Vigili del fuoco sono arrivati attorno alle 19. Qui le fiamme si sono sviluppate su due fronti attaccando il sottobosco nella zona di via Po e di via Sole. Al lavoro insieme ai Vigili del fuoco di Tradate, Busto Arsizio e Varese, arrivati sul posto con diversi mezzi, anche la squadra provinciale dell’antincendio boschivo, per un totale di una quindicina di operatori.

Pochi minuti dopo un nuovo allarme, a Jerago con Orago. Anche in questo caso il fuoco ha attaccato una zona boschiva, in via San Giovanni Bosco. Sul posto i Vigili del fuoco di Somma Lombardo.

In entrambi i casi la situazione è sotto controllo, ma l’attenzione è alta soprattutto a causa del vento che soffia dal pomeriggio su tutta la provincia di Varese.