Fiamme nella notte a Sesona di Vergiate, a fuoco il tetto di un’abitazione

Vigili del fuoco al lavoro nella serata di venerdì 11 febbraio a Vergiate.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 21 nella frazione di Sesona.

In fiamme il tetto e il terzo piano di un’abitazione in via Posorti. Sul posto diversi operatori dei Vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti, un’autoscala, un fuoristrada e un “carro aria” automezzo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie.