I fidanzati rapinatori, i monopattini in sharing e filosofarti nel podcast del 17 febbraio

Le principali notizie di giovedì 17 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono due fidanzati di 34 anni i rapinatori dell’ufficio postale di Dumenza, arrestati dai carabinieri proprio il giorno di San Valentino. I militari dell’arma hanno ricostruito quanto accaduto poco prima della violenta aggressione all’impiegata che si trovava allo sportello, la quale sotto la minaccia di un martello, ha dovuto consegnare l’intero incasso, quasi 900 euro. La rapinatrice vive a Dumenza da poco e questo l’ha resa ancora più riconoscibile quando si è avvicinata a un concittadino per chiedere a che ora aprisse l’ufficio postale. Poi è tornata con il fidanzato che si è fatto consegnare il denaro. I carabinieri hanno trovato i due a casa: l’uomo, che doveva già scontare sei mesi di reclusione, si era nascosto sotto il letto. Recuperata parte della refurtiva. I due sono ora in carcere: l’uomo a Varese la donna a Como.

Il servizio di monopattini in sharing è arrivato anche a Varese. A fornirlo è la società Dott, che in Lombardia è attiva anche a milano e monza, e con varese diventa il primo operatore lombardo. A regime i veicoli in città saranno 300, attivabili con una app scaricabile dagli store di google ed apple. Il servizio coprirà l’intera area urbana di Varese e sarà disponibile secondo la formula free floating, ossia a flusso libero e senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni. Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che oltre a prevenire i furti controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h

Siamo all’ultima goccia”: è questo lo slogan e la richiesta di ascolto che questa mattina, giovedì 17 febbraio, ha spinto gli allevatori ed agricoltori della Coldiretti – con trattori e animali al seguito – a lasciare le campagne per “invadere” le città in tutta Italia, compresa Varese.

“Mangiamo le mucche, non gli allevatori”, così recita uno dei cartelli affissi in piazza libertà, alle porte di Vilal Recalcati, sede della Provincia di Varese, dove si è tenuto ilpresidio dei lavoratori del mondo agricolo e dell’allevamento provinciale che denunciano comei compensi che ci vengono riconosciuti non riescono neanche a coprire i costi di produzione a causa del balzo dei costi dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto.

Oggi Varese ha dato l’addio ad Angelo Castiglioni, archeologo e regista che, insieme al fratello Alfredo scomparso nel 2016 , ha svolto ricerche in campo antropologico ed etnologico di portata storica. Nati a Milano il 18 marzo 1937 i fratelli gemelli Angelo e Alfredo Castiglioni si sono dedicati, fin dall’età di 19 anni, alla ricerca e alla scoperta. In sessant’anni di missioni, soprattutto nel continente africano, hanno effettuato importanti ritrovamenti archeologici e realizzato una accurata documentazione di usi e costumi di gruppi etnici ormai scomparsi o che stavano perdendo le loro originarie basi culturali. Tra le loro piu importanti scoperte, il ritrovamento nel 1989 dell’antica città mineraria di Berenice Panchrysos, citata da Plinio il Vecchio nella sua Storia naturale.

A loro è dedicato Il Museo Castiglioni alle ville Toepliz di Varese che nasce proprio grazie alla donazione,alla città di Varese di migliaia dei preziosi lavori e reperti ed è attualmente diretto dal figlio di Angelo, Marco Castiglioni.

L’edizione 2022 di Filosofarti è pronta a partire: tanti gli incontri che non saranno solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore). “Fare futuro – i testimoni della contemporaneità è il tema scelto per questa edizione.

Dopo due anni di eventi online a causa della pandemia, quest’anno gli incontri saranno sia in presenza sia in streaming. Si parte sabato 19 febbraio con Umberto Galimberti, ospite fisso del festival, e mostre fotografiche. Filosofarti continuerà fino a metà marzo.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify