A Filmstudio90 il regista Renzo Carbonera presenta il suo Takeaway, l’ultimo film con Libero Di Rienzo

Uscito in tutta Italia in questi giorni, arriva anche a Varese al cineclub Filmstudio 90 (via De Cristoforis 5 a Varese) un film originale e abbastanza atipico per il cinema italiano, se non altro per il tema del doping nello sport. Si tratta di Takeaway di Renzo Carbonera, interpretato dalla bravissima Carlotta Antonelli e dal compianto attore Libero Di Rienzo, scomparso nel luglio scorso.

Distribuito da Fandango, casa di produzione e distribuzione da sempre attenta al giovane cinema di qualità, il film si svolge nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria globale. Maria è un’atleta, una marciatrice, l’orgoglio di papà, che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma, invece, è più scettica, sebbene Johnny, compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. Tom è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.

Nella serata di venerdì 11 febbraio, alle ore 21, sarà lo stesso regista Renzo Carbonera a presentare il film, che ritorna alle atmosfere della montagna che avevano connotato il suo precedente Resina, girato in un paesino dell’alto Adige. Repliche nei giorni successivi.

Info e tesseramento al 0332.830053, www.filmstudio90.it.