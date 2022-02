Fondazione Sodalitas cerca volontari per la provincia di Varese

Fondazione Sodalitas, prima organizzazione in Italia a promuovere la Sostenibilità sociale d’impresa, cerca nuovi volontari e volontarie per Varese e provincia. La proposta è per manager volontari, in servizio o in pensione, che intendono mettere a disposizione le proprie esperienze professionali realizzando seminari per gli studenti delle scuole superiori, facendo consulenza manageriale per le cooperative sociali e più in generale per partecipare ai vari progetti territoriali che fanno leva sul “sociale e sull’economia sostenibile“.

I PROGETTI DI SODALITAS

Tanti nuovi progetti per Sodalitas Varese come il rilancio della “Carta per le Pari Opportunità”, il Premio “La mia impresa, il mio futuro” rivolto alle startup ideate dagli studenti degli istituti superiori della provincia in partnership con soggetti economici e Istituzionale del Territorio (IdeaLab, Camera di Commercio, Federmanager, Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Elmec Spa, Aime e Confcooperative) ma anche la conferma di quanto già si fa con il programma “Giovani e impresa” e l’affiancamento manageriale a numerose cooperative sociali.

NEL 2021 EROGATI PIÙ DI 100 SEMINARI

Varese Fondazione Sodalitas ha 25 manager volontari e, nell’ambito del programma “Giovani e Impresa” opera in 14 Istituti Superiori per costruire un ponte tra mondo scolastico e mondo del lavoro. Nel 2021 ha erogato oltre 100 seminari per un totale di oltre 2.500 studenti coinvolti per aiutare i giovani a prepararsi al mondo del lavoro. Ha anche affiancato 5 cooperative Sociali e collaborato con l’Unione degli industriali della provincia di Varese su diversi temi.

Ai nuovi volontari si chiede di avere voglia di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze ed esperienze e di possedere un buon orientamento all’integrazione sociale e culturale, la capacità di lavorare in gruppo, di operare per progetti, l’attitudine a mettersi in gioco.

Chi è interessato a diventare volontaria o volontario della Fondazione Sodalitas a Varese può scrivere, all’indirizzo email: sodalitas.varese@sodalitas.it