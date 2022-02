Forte vento in arrivo. Sul Varesotto raffiche fino a 60 km/h

L’ingresso di una struttura depressionaria di origine atlantica porterà deboli precipitazioni sui settori centro-orientali della Regione tra il pomeriggio e la sera di venerdì 25 febbraio, che considerato il temporaneo aumento dell’instabilità legato al passaggio del fronte freddo potranno assumere localmente carattere di breve rovescio o temporale.

“Il progressivo rinforzo del vento da Nord su Alpi e Prealpi è atteso dalla tarda mattinata di domani 25/02 -si legge nel bollettino della Protezione Civile- in estensione dal pomeriggio sulla pianura occidentale e su Oltrepò Pavese, con vento medio fino a 30-40 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h. Progressiva attenuazione del vento a quote di pianura nel corso delle prime ore di sabato 26/02, con rinforzi di vento da Nord ancora persistenti sui settori alpini, con raffiche prossime ai 70-80 km/h. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn”.

Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 25/02 i codici allerta sui settori alpini per la giornata successiva.

Le condizioni meteo-climatiche, i rinforzi di vento e l’umidità del combustibile vegetale confermano anche un grado di pericolo medio per il rischio di incendi boschivi: non si esclude la possibilità a livello locale del generarsi di incendi con intensità del fuoco medio/bassa e propagazione lenta. Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009; Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160; Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.