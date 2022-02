Fortunato della Eolo Kometa secondo all’ultima tappa del Giro di Andalucia, Covi conferma la maglia verde

Una tappa finale interessante alla Ruta do Sol, il Giro di Andalusia: Lorenzo Fortunato della Eolo-Kometa ha agguantato un secondo posto, mentre Alessandro Covi ha chiuso al terzo posto confermando la posizione di leader nella classifica a punti.

La quinta e conclusiva tappa è andata al tedesco Lennard Kämna (Bora), che nell’attacco sulla salita finale ha avuto la meglio sui due italiani, vincendo per distacco. La tappa è stata animata da una fuga di diciassette corridori da cui è partito poi l’attacco conclusivo.

La Eolo Kometa, il team di base nel Varesotto, è stata protagonista dal primo momento con Diego Rosa e Diego Pablo Sevilla in una fuga che ha permesso al corridore di Madrid di consolidare la sua vittoria nella classifica dei traguardi volanti. Con la sua presenza sul podio assicurata, e con la gara molto movimentata, il suo tentativo è stato neutralizzato per dare spazio a un gruppo di diciassette corridori che comprendeva appunto Kämna, Covi e Fortunato.

«È stata una partenza difficile e una volta neutralizzata la prima fuga, è stato fatto un altro attacco in cui io e Mark siamo stati in grado di entrare» ha commentato Fortunato. «Mi sentivo forte, abbiamo lavorato insieme cercando di vincere la tappa e mi ha aiutato molto. Alla fine, quando ero solo contro Kamna e Covi, ho cercato di anticipare e staccarli, non sono riuscito. Sono soddisfatto del secondo posto e penso che ora nelle prossime gare italiane potrò fare un grande lavoro».

«Penso che Fortunato abbia corso come un leader, che è il suo ruolo in squadra» ha commentato il ds Ivan Basso. «Ha avuto anche il prezioso aiuto di Mark. È andato molto vicino a vincere e considerando che era la sua prima gara a tappe penso che sarà una grande primavera in termini di risultati e conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per un grande inizio di stagione»

Alessandro Covi da Taino ha invece chiuso a sei secondi dal vincitore. Un piazzamento che ha consentito al varesino di confermare appunto la maglia verde (classifica a punti), dopo aver vestito nei giorni scorsi anche la maglia gialla anche grazie alla conquista della tappa di giovedì.