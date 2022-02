Il “freedom day” della Svizzera, il finanziamento degli ospedali di Varese e il Varese calcio nel podcast del 16 febbraio

Le principali notizie di mercoledì 16 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

La stampa elvetica lo ha ribattezzato freedom day, il giorno in cui la Svizzera abbandonerà quasi tutte le restrizioni anti Covid. Il Consiglio federale ha rimosso gran parte delle misure che da due anni a questa parte accompagnano la vita quotidiana dei cittadini. Via le mascherine, anche al chiuso, salvo in poche eccezioni e via anche gli obblighi di presentazione della certificazione, che equivale al nostro green pass, per accedere a locali e manifestazioni. Questo alla luce dei dati sui contagi che sono diminuiti in modo evidente e anche alla situazione ospedaliera che fa ben sperare. L’addio ai divieti sarà in vigore già dal 17 febbraio.

Via libera dalla Giunta regionale della Lombardia alla delibera con cui sono stati stanziati 112 milioni di euro per il rinnovo e l’ammodernamento delle strutture e del patrimonio tecnologico degli ospedali. Le nuove apparecchiature garantiranno diagnosi più precise e veloci e contribuiranno alla riduzione delle liste d’attesa, sostiene Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia. Per il territorio afferente alle ASST Sette Laghi e Valle Olona l’importo ammonta a circa 4 milioni

Sono stati arrestati gli autori della rapina alle Poste di Dumenza. L’assalto all’ufficio postale aveva messo in apprensione l’intero paesino di Dumenza, 1400 abitanti sopra Luino, al confine con la Svizzera: la dipendente era stata presa per i capelli e minacciata con un grosso martello. I carabinieri però sono riusciti ad individuare ed arrestare i due responsabili: l’autore della rapina e il complice che lo attendeva in auto.

Gli agricoltori si mobilitano per la difesa del proprio margine di lavoro di fronte all’impennata dei costi energetici. Per questo giovedì 17 febbraio la Coldiretti ha indetto un presidio di protesta anche a Varese in piazza Libertà. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mla imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni, spiegano.

Giornata stregata per il Varese, sconfitto al “Franco Ossola” 2-1 dal Borgosesia. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 3’ e raddoppiano nella ripresa dopo una lunga serie di occasioni sbagliate da parte dei varesini. Un errore del portiere piemontese permette a Disabato di riaprire i giochi, ma lo stesso capitano biancorosso sbaglia un calcio di rigore che lascia a bocca asciutta i suoi. Il Varese non sfrutta quindi il pareggio della capolista Novara a Bra e, anzi, perdono terreno dalla Sanremese seconda. Domenica altra gara difficile per il Varese in casa del Chieri

