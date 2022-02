Frena la discesa dei nuovi contagi. Ats Insubria: “Un campanello d’allarme”

3073 nuovi contagi con un tasso di positività del 12,8% sui 34.469 traponi effettuati e un’incidenza di 344,30 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Proseguono i segnali positivi che indicano la fine della quarta ondata pandemica nel territorio varesino. Nell’ultimo report di Ats Insubria, relativo alla settimana tra il 18 e il 24 febbraio, il miglioramento è evidente anche rispetto alla settimana precedente quando gli indici erano già confortanti: la scorsa settimana l’incidenza era stata di 370,18 casi con 3304 nuovi casi e una percentuale di tamponi positivi (40.215) del 13,6% .

“Dall’analisi dei dati di questa ultima settimana, si evince ancora un trend in discesa del numero di contagi, tuttavia, la riduzione rispetto alla settimana precedente, appare meno decisa in rapporto a quella delle settimane scorse. Questo deve rappresentare un campanello d’allarme affinché non si abbassi la guardia e siano mantenute quelle misure di attenzione che ci hanno permesso di piegare finalmente la curva dei contagi” commenta il direttore sanitario Giuseppe Catanoso.

La curva pandemica attuale e quella del 2021 indicano percorsi sovrapponibili mentre i dati sulle ospedalizzazioni sono in netto miglioramento rispetto al febbraio di un anno fa. La discesa prosegue in tutti i distretti dell’Asst Sette Laghi, e quindi anche nel Luinese che si è riallineato all’andamento degli altri territori. Anche i distretti dell’ASST Valle Olona evidenziano numeri decisamente migliori, ormai al di sotto della soglia simbolica dei 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Se guardiamo all’età, nell’ultima settimana si evidenzia solo un leggero incremento di quella 25-49 anni mentre le altre sono stabili.

Nelle scuole, si sono registrati 320 nuovi positivi di cui 40 nella fascia prescolare, 120 alla primaria, 67 alle medie e 93 alle superiori. In tutto sono state messe in quarantena o sorveglianza 759 tra operatori e studenti: 670nell’infanzia, 177 alla primaria, 233 alle medie e 279 alle superiori. Nessunissime docente o operatore è rimasto coinvolto.