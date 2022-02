Furti di biciclette di lusso in Canton Ticino: un arresto a Novazzano (e i consigli della Polizia cantonale)

Un 29enne di nazionalità rumena residente in Italia è stato arrestato qualche giorno fa nel Mendrisiotto, con l’accusa di essere uno dei ladri di biciclette specializzati in prodotti di alta gamma che circolano in Canton Ticino.

All’identificazione dell’uomo si è arrivati grazie all’attività d’indagine messa in atto dalla Polizia cantonale a seguito del furto di una bicicletta di lusso avvenuto qualche giorno prima nel Luganese. Si è così arrivati al fermo, eseguito presso il valico di Brusata di Novazzano da agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

I contestuali approfondimenti hanno permesso di accertare il coinvolgimento del 29enne in diversi altri furti di biciclette di valore commessi prevalentemente nel Sottoceneri.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto, danneggiamento e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.

La Polizia cantonale coglie l’occasione per ricordare i principali consigli contro questa tipologia di furti: