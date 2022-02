Furti e danneggiamenti alle attività lungo la provinciale tra Castronno e Gazzada Schianno

L’ultimo episodio è di questa settimana, quando su viale Lombardia è stata sfondata la vetrina di una pasticceria. Si tratta però dell’ultimo di una lunga serie tra quelli che si sono verificati alle attività lungo la provinciale tra Castronno, Morazzone e Gazzada Schianno.

Nell’arco di pochi mesi hanno subito furti o danneggiamenti la nuova pescheria, il negozio di accessori per bambini, il parrucchiere e lo store di vestiti, solo per citare quelli emersi. Non si tratta dei tipici furti con scasso: spesso sono episodi più simili al vandalismo. I danni provocati dalla spaccata sono molto più ingenti di quella poi risulta essere effettivamente la refurtiva.