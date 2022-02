Futura ancora al tappeto, Ravenna vince al quinto set

Momento complicato per la Futura Volley Giovani che dopo aver assaporato la zona altissima della classifica si è inceppata: con il ko subito ieri (domenica 13) contro Ravenna al PalaBorsani salgono a tre le sconfitte consecutive per Busto Arsizio, ora ritornata al quarto posto del girone A di Serie A2.

La squadra di Lucchini si porta a casa almeno un punticino (2-3 il risultato finale), frutto dell’ottimo approccio alla partita avuto dalle biancorosse che hanno giocato alla perfezione i primi due set. Eloquenti i parziali, 25-14 il primo, 25-16 il secondo con un’Angelina scatenata (22 alla fine) e tanta attenzione in difesa. Poi però il black out: la Teodora, spalle al muro, ha cambiato assetto (dentro Foresi e Salvatori) e sfruttato l’appannamento delle Cocche che hanno iniziato a sentire nelle gambe i tanti impegni ravvicinati. Persa l’occasione di chiudere i conti (da 18-18 a 20-25) nel terzo set, la Futura è stata respinta dalle difese di Rocchi e ha perso a 18 la quarta frazione.

Nel tie-break le biancorosse hanno provato a riscattarsi restando in linea fino all’11-11 con Bici, Biganzoli e un muro di Casillo che per qualche attimo aveva dato due punti di vantaggio. Le fiammate di Torcolacci, determinante negli ultimi scambi, hanno però mandato in archivio la gara con due punti a Ravenna e solo uno a Busto.