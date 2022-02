Futura, la frenata si allunga: la Omag passa al PalaBorsani

Dopo aver sfiorato la vetta, è arrivata la frenata per la Futura Volley Giovani: seconda sconfitta consecutiva da zero punti per le Cocche di Busto Arsizio, superate nettamente in casa (1-3) nel recupero contro San Giovanni in Marignano.

Un ko doloroso per le biancorosse, fermate da un’altra delle formazioni d’alta fascia del girone A di Serie A2: Busto ha giocato bene solo per brevi tratti mentre le romagnole, alla ricerca di un successo dopo un periodo complicato, hanno interpretato al meglio la gara, con Turco eccellente in regia e Bolzonetti scatenata in attacco. Ben 30 punti per la MVP della Omag, 17 quelle di Sartori, la migliore tra le padrone di casa visti i 5 muri messi a segno. 18 invece i punti di Bici, autrice di una prova “normale” dopo due gare super, e di Angelina, ma la Omag ha avuto contributi importanti anche dalle varie Brina, Mazzon e Coulibaly.

«La sconfitta di Sassuolo avrebbe dovuto dare motivazioni, ma la pallavolo è questa – spiega coach Lucchini – la Omag ha reagito proponendo una pallavolo di sacrificio, noi non l’abbiamo fatto e non abbiamo avuto la pazienza necessaria. Il ritmo alto in battuta e il gioco spinto delle nostre avversarie hanno fatto la differenza, noi abbiamo concesso troppo esaltando la prestazione avversaria. Manca la prova di carattere che non si vede da una settimana».

Il campionato propone comunque un’occasione di riscatto a stretto giro di posta: sabato le biancorosse saranno di nuovo in campo al PalaBorsani per la sfida a Ravenna che continuerà a valere punti importanti per la classifica.

Futura Volley Giovani Busto A. – Omag-MT S. Giovanni in Mar. 1-3

(20-25, 21-25, 25-21, 21-25)

FVG Busto: Bici 18, Bassi, Angelina 18, Badini, Morandi ne, Lualdi 1, Demichelis 2, Sartori 17, Landucci, Biganzoli 8, Sormani, Casillo 6, Milani ne, Garzonio (L). All. Lucchini.

Note Futura. Battuta: errate 7, ace 4. Ricezione: 52% positiva, 29% perfetta, errori 7. Attacco: 37% positività, errori 7, murati 9. Muri: 11.

S.G. in Marignano: Biagini, Bolzonetti 30, Ceron 4, Penna ne, Coulibaly 12, Mazzon 13, Brina 14, Aluigi 2, Bonvicini (L), Turco 3, Zonta ne. All. Barbolini.