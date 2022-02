Futura Volley, la grande occasione: in Abruzzo per agganciare la vetta

Occasione da non perdere per la Futura Volley Giovani che oggi – giovedì 3 febbraio – sarà in campo ad Altino in provincia di Chieti con un solo obiettivo: ottenere una vittoria da tre punti con cui agganciare in vetta al girone A di Serie A2 le attuali capolista Brescia e Macerata.

Una “meta” ampiamente alla portata della squadra di Busto Arsizio, un po’ perché le biancorosse arrivano da una delle più belle imprese dei tempi recenti (il 3-0 inflitto proprio a Macerata domenica), un po’ perché le padrone di casa del Tenaglia sono ancora a zero punti e in 14 partite hanno vinto solo 4 set.

Sulla carta, dunque, non c’è partita in questo recupero infrasettimanale, prima gara delle sette che le Cocche dovranno disputare nel mese di febbraio. La storia dello sport, però, è piena di episodi inattesi e di pronostici ribaltati sul campo, motivo per cui Lualdi e compagne dovranno tenere alta l’attenzione e far valere la superiore caratura tecnica rispetto alla squadra di coach D’Amico. Le abruzzesi hanno ottenuto la promozione in A2 lo scorso anno ma non sono riuscite ad avere un impatto positivo sul secondo campionato nazionale; un paio di partenze a stagione in corso (la palleggiatrice Saveriano e la centrale Angelini) hanno ulteriormente complicato le cose.

La partita si disputerà al palasport di Lanciano con inizio alle ore 18; all’andata a Castellanza fu tutto facile per le bustocche pur prive dell’infortunata Angelina (3-0 finale). Oggi Lucchini avrà a disposizione la squadra al completo per portare a termine “l’operazione aggancio in vetta”.