A.G. Sacro Monte Servizi Funebri di Arcisate, Varese e Porto Ceresio festeggia i suoi primi quattro anni

Venerdì 4 febbraio 2022 A.G. Sacro Monte Servizi Funebri spegne le sue prime quattro candeline.

In questi anni, l’attività, partita da zero, ha saputo affermarsi offrendo un servizio professionale, discreto e di grande umanità, in uno dei momenti più difficili e dolorosi della vita.



A.G. Sacro Monte Servizi Funebri è operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, anche nei festivi, nelle sedi di Arcisate, Varese e Porto Ceresio.