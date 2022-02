«Vicinanza e piena solidarietà al popolo ucraino». Il sindaco di Varese Davide Galimberti insieme alla vicesindaca Ivana Perusin e l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, hanno incontrato la comunità ortodossa di Varese.

Galleria fotografica Galimberti: "Al lavoro a Varese per organizzare il sistema d’accoglienza per profughi ucraini" 3 di 3

«Molte donne presenti ci hanno raccontato tra le lacrime il dramma che stanno vivendo in queste ore i loro famigliari, costretti ad abbandonare le proprie case e la propria terra sotto assedio – commentano sindaco e assessori -. Siamo al lavoro per organizzare il sistema d’accoglienza e dare cosi supporto ai profughi, tra cui molte donne e bambini, in fuga dalla guerra».