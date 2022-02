Ganna, Covi e Santaromita in Francia per le cinque tappe della Etoile de Besseges

Scatta mercoledì 2 febbraio, con la prima frazione che prevede partenza e arrivo a Bellegarde, la 52a edizione della Etoile de Besseges che è la prima corsa a tappe della stagione sulle strade francesi. Una gara piuttosto interessante visto che si articola su ben cinque giornate, su un percorso vivace e che si chiude con una cronometro individuale.

Le squadre e i corridori hanno dimostrato di gradire formula e collocazione, tant’è vero che ai nastri di partenza ci saranno nove formazioni del World Tour con alcuni grandi nomi a partire da quello del nostro Filippo Ganna (foto in alto di M. Borserini). Il campione olimpico e mondiale di Vignone (Verbania) farà il suo esordio stagionale con la Ineos-Grenadier che schiera tra gli altri anche l’ex iridato Kwiatkowski e l’ex maglia rosa Carapaz: vedremo se la sua condizione gli consentirà già di puntare al podio nella frazione contro il tempo anche se in questo momento della stagione le incognite sono numerose. Lo scorso anno “Pippo” centrò due vittorie parziali mettendo subito in mostra una gran forma.

La corsa del Sud della Francia – ci troviamo in Occitania nel dipartimento del Gard – sarà anche un bel banco di prova su diversi piani per due dei corridori della provincia di Varese, Alessandro Covi e Alessandro Santaromita. Il primo sarà una delle punte della UAE Emirates, uno dei team di riferimento che schiera nel proprio team anche Diego Ulissi e Pascal Ackermann: il “Puma di Taino” arriva all’Etoile dopo il primo piazzamento stagionale, il nono posto, ottenuto domenica a Marsiglia segno di una condizione in crescita.

Santaromita invece ha appena fatto il proprio esordio nel gruppo del ciclismo professionistico con i colori della Bardiani-Csf partecipando a due gare spagnole inserite nel Challenge Mallorca. Per il 22enne passista di Arcisate una bella occasione per fare esperienza e per entrare sempre più nei meccanismi collettivi. La Bardiani è l’unica squadra italiana al via della Etoile de Besseges e schiera soltanto corridori azzurri a partire dagli esperti Modolo e Battaglin.

Tornerà invece in gara al Tour of Antalya, in Turchia, la Eolo-Kometa che dopo la serie di gare spagnole (con vittoria di Lonardi a Valencia all’esordio) si è presa qualche giorno di pausa dalle competizioni. Anche quella di Antalya (dal 10 al 13 febbraio) è una corsa a tappe e in quel frangente esordirà nel 2022 il portoceresino Luca Chirico, confermato in maglia Drone Hopper-Androni. Chirico aveva terminato la stagione scorsa con una frattura alla clavicola ma è recuperato e pronto a ripartire. Tornando alla Eolo, si avvicina anche l’esordio del capitano Lorenzo Fortunato che il 12 febbraio gareggerà nella corsa in linea di Murcia. Più in là invece la prima gara del varesino Edward Ravasi che ha dovuto superare qualche problema fisico e di salute durante gli ultimi due mesi ma che ora è in recupero.