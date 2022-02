A Gazzada Schianno gli artisti raccontano il loro amore per la letteratura

Quando le parole di un libro ispirano pittura, fotografia e fumetto nasce “Mi Libro nell’Arte”, la mostra itinerante che sarà visitabile dal 5 al 26 febbraio presso i locali della biblioteca comunale di Gazzada Schianno.

L’esposizione nasce all’interno progetto “Leggiamo insieme” promosso dal Sistema Bibliotecario Valli Dei Mulini e dalla Cooperativa VedoGiovane, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Agli artisti che hanno voluto rispondere alla chiamata del bando è stato richiesto di far emergere dalle pagine di un romanzo un’opera artistica. Il risultato sono state le numerose opere firmate da creativi di tutte le età che verranno esposte durante le prossime tre settimane a Gazzada Schianno e che successivamente proseguiranno il loro cammino in altre biblioteche della Provincia di Varese.

Le opere sono state tutte donate dagli artisti al sistema bibliotecario ed entreranno quindi a fare parte del catalogo delle biblioteche aderenti. Una bella occasione per gli artisti partecipanti e per il patrimonio culturale a disposizione degli utenti.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della sede e l’accesso sarà consentito solo tramite l’esibizione del greenpass. Per informazioni: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it