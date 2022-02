I genitori regalano sanificatori per l’aria alla primaria Carducci di Casbeno

“Da oggi nell’aria che si respira alla Carducci ci saranno anche condivisione, altruismo e desiderio di rendere gli spazi frequentati ogni giorno dai nostri bambini ancora più salubri”. Così i genitori della primaria Carducci di Casbeno (IC Varese 5) raccontano la loro ultima iniziativa: dotare tutte le aule e la mensa della scuola di apparecchi sanificatori per l’aria “allo scopo di migliorare l’ambiente che ospita i nostri figli tutti i giorni”

Tutto è partito da un’idea di un genitore, accolta con entusiasmo da Francesco, presidente dell’Associazione Genitori: è stato fatto un sondaggio dal quale però è emerso che solo alcune famiglie erano interessate alla proposta e disponibili a contribuire alla spesa.

Ma permettere solo ad alcuni bambini di usufruire di questo beneficio e altri no, non sarebbe stato giusto quindi il direttivo dell’Associazione genitori è intervenuto economicamente per permettere l’acquisto degli apparecchi per tutte le aule e per la mensa.

Lo stesso Francesco si è incaricato di identificare il sanificatore che avesse il miglior rapporto costi/benefici, della ricerca del miglior prezzo sul mercato e del ritiro vero e proprio degli apparecchi

“La nostra scuola è differente – afferma la mamma di Cesare ( 3A ) sul blog dell’associazione genitori – Alla primaria Carducci di Casbeno verranno installati dei sanificatori di aria in tutte le classi e nell’area mensa. Questo permetterà ai nostri bambini di vivere in ambienti con aria migliore e li farà sentire un pochino più protetti. La nostra scuola non è differente per l’installazione di questi macchinari bensì la differenza qui la fa l’associazione genitori e i genitori stessi! Uno di noi ha l’idea del sanificatore, la condivide e viene aiutato e supportato a concretizzarla. C’è chi aiuta in prima linea, chi meno in evidenza chi decide di non partecipare ma, l’associazione genitori non si tira indietro e vuole che tutti i bambini possano essere più protetti! Questo fa la differenza! Ed è un insegnamento bellissimo anche per i nostri bambini! Grazie”