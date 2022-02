Giordano: “Risorse di bilancio e tavolo interforze per ripristinare la sicurezza a Varese”

Le ultime notizie e il servizio di Striscia la Notizia sulla ricettazione di oggetti rubati in piazza Repubblica e zona stazioni hanno riportato in auge il tema della sicurezza a Varese.

«Siamo tutti responsabili per quello che avviene a Varese per quanto riguarda il tema sicurezza – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano – Ma ora sta diventando una piaga sociale, non si può e non si deve ignorare. In particolare la maggioranza politica ha il compito di governare la città, deve dare ascolto alle proposte e voce della minoranza come Fratelli d’Italia».

Per Giordano: «Galimberti non può sottrarsi, ha il dovere di disporre risorse in bilancio per la sicurezza in Città. Ormai non solo la zona stazioni e piazza Repubblica sono un problema, ma tutta la città, è da un po’ di anni che si segnalano situazioni di micro delinquenza, ma quello che ha segnalato Striscia la Notizia, la ricettazione di telefonini rubati a Varese, è un segnale di come le cose stanno degenerando».

Per contrastare la situazione: «Il Consiglio comunale sarà la voce di Varese: in concreto ci deve essere la creazione di un tavolo interforze per la sicurezza, perchè solo mettendo insieme tutte le forze dell’ordine si può contrastare un fenomeno che è diventato strutturale e pericoloso per il vivere quotidiano della nostra città».