Giornata della prevenzione dello spreco alimentare, un incontro sulle buone pratiche a Varese

Varese città antispreco. L’amministrazione comunale ha organizzato per sabato 5 febbraio un incontro aperto al pubblico sulle buone pratiche. In occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, il Comune di Varese ospita un incontro sulle buone pratiche per prevenire lo spreco alimentare nella vita di tutti i giorni.

A partire dalle 11.00 il Salone Estense ospiterà Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice, lo chef Franco Aliberti, la deputata e promotrice della legge antispreco Maria Chiara Gadda, l’assessora alla Tutela ambientale ed Economia circolare Nicoletta San Martino.

L’evento è aperto al pubblico, fino esaurimento posti. Green Pass richiesto.

L’incontro sarà comunque trasmesso sul canale YouTube del Comune di Varese.