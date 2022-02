Giornata europea del 112 NUE: partì da Varese il sistema che ha innovato la chiamata di emergenza

Era il 21 giugno del 2010 quando, per la prima volta, venne attivata a Varese la centrale unica dell’emergenza. Al secondo piano della palazzina ai piedi del monoblocco, nel perimetro dell’ospedale di Varese, gli operatori del 112 NUE iniziarono un’attività che l’Italia era stata chiamata ad attuare dall’Europa.



Da quel giorno, i dipendenti del 112 varesino, guidati dall’allora coordinatore Guido Garzena, si mossero in giro per la Lombardia prima, e per l’Italia poi, per insegnare la metodologia innovativa di allerta dei diversi servizi di supporto e assistenza: dai carabinieri, alla polizia, al 118 e ai ai vigili del fuoco. Un primo centralino che serve per geolocalizzare il chiamante e per capire la tipologia di richiesta, così da inoltrare la telefonata al centralino di secondo livello, quello dell’operatore che interviene sul campo.

Oggi, nella “CUR” (Centrale Unica di Risposta) 112 di Milano, alla presenza del dott. Alberto Zoli (Direttore Generale di AREU), della dott.ssa Cristiana Cirelli (Prefettura Milano), del dott. Claudio De Filippo (Polizia di Stato), del Ten. Col. Alessandro Zelasio (Arma dei Carabinieri) e dell’Isp. Luciano Roncalli (Vigili del Fuoco) si è ricordata la giornata dell’11 febbraio, considerata in Europa la Giornata per il Numero Unico di Emergenza Europeo.

La ricorrenza è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività che si è sviluppata da quel pomeriggio di giugno del 2010 ( In Lombardia si completò nel 2015). Attualmente sono 11 le regioni che hanno attivato il 112 mentre altre sette lo avvieranno nei prossimi mesi e hanno già sottoscritto gli accordi. Solo il Veneto rimane fuori dalla rete.

In Lombardia sono operative tre centrali uniche di risposta: a Varese che serve anche le province di Bergamo, Como, Lecco, Monza; a Milano a cui si rivolge tutto il territorio provinciale e a Brescia che copre anche Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.

Il NUE di Varese è coordinato da Simone Carradore e vede operativi 51 tecnici.

Nell’ultima settimana di gennaio, alla centrale varesina sono arrivate circa 4000 telefonate in media al giorno mentre nel corso di tutto il 2021, i centralinisti hanno risposto a 1.473.434 chiamate ( una media di 4037).

Il tempo di risposta media da parte della centrale 112 NUE è di non più di 5 secondi nel 75% dei casi, mentre il passaggio alla centrale di secondo livello, a Varese, è di circa 6 secondi, leggermente superiore a quello delle altre due centrali che ci impiegano 4,5 secondi.

Una volta raccolta la chiamata, l’operatore ci impiega poco meno di 50 secondi a geolocalizzare il chiamate e a definire la centrale di secondo livello.

Il modello a doppia risposta ha dimostrato di essere efficace e di essere persino più efficiente rispetto a una chiamata diretta.Dal giugno del 2010, infatti, alle centrali NUE della Lombardia sono arrivati 43,2 milioni di chiamate ma solo il 40% è stata inoltrata alla centrale di secondo livello. Un risultato che dimostra l’importanza del 112 anche in funzione di filtro verso le centrali più propriamente operative.