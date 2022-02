Giornata Mondiale delle Zone Umide, un weekend di attività con Legambiente tra Malnate e la Valle del Lanza

Dal 1971, il 2 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide per conoscere, valorizzare e tutelare questi ecosistemi fondamentali sia per la biodiversità che per l’uomo, grazie ai diversi servizi che ci forniscono.

In quest’occasione, Legambiente Varese, insieme al circolo di Legambiente Mulini dell’Olona, organizza due eventi per celebrare questa importante tematica.

Sabato 5 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17, si svolgeranno attività di manutenzione e pulizia in zona mulini di Gurone, mentre domenica 6 febbraio, dalle 10 alle 12, il Parco Cintura Verde Sud Varese e il Parco Valle del Lanza saranno meta di una breve passeggiata da Bizzozero allo stagno di Gurone, scrigno di biodiversità del nostro territorio.

L’appuntamento per la passeggiata è domenica 6 febbraio alle 10.00 in piazza Statuto a Bizzozero o, in alternativa, alle 10.45 al Casello 10 di Bizzozzero-Gurone della ex Ferrovia della Valmorea.

Per partecipare è necessario iscriversi qui: LINK

È necessario essere in possesso del Green Pass per partecipare alla passeggiata.