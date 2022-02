Una giornata triassica sul sentiero dei fossili di Besano

Naturalis Insubria – un gruppo di guide ed esperti naturalisti che ha la propria base operativa base al Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio – propone per domenica 20 febbraio una “Giornata triassica”, un’escursione per tutta la famiglia sul sentiero geo paleontologico di Besano.

L’escursione prenderà il via alle 8,45 al parcheggio Unesco di Besano e sarà articolata in un percorso per i bambini e in uno più impegnativo per gli adulti. I due gruppi saranno accompagnati da due guide differenti durante la mattinata e si ritroveranno per la pausa pranzo.

Il pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare insieme il Museo dei Fossili di Besano.

Informazioni e iscrizioni al numero 347 8252947 o via mail all’indirizzo: info@naturalinsubria.it

Qui la locandina con tutti i dettagli