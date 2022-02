Il giorno del ricordo a Varese nel giardino dedicato agli esuli istriani, giuliani e dalmati

Giovedì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e in ricordo del “grande esodo” degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

A Varese la giornata è stata celebrata, come ormai da diversi anni a questa parte, presso il Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati, che è stato istituito diversi anni fa in via Pista Vecchia, nel quartiere di Masnago.

Una commemorazione intensa, che ha visto i saluti del sindaco di Varese, Davide Galimberti e del Presidente del Comitato Provinciale di Varese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Pier-Maria Morresi, che ha letto, tra l’altro il messaggio del presidente Sergio Mattarella in occasione della giornata.

Dopo di lui, ha ricordato il valore di questa giornata e del ricordo dei fatti avvenuti l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia, storico e collaboratore da anni con l’associazione. Una prolusione davvero interessante, che cerca di spiegare storicamente il perchè di tanti decenni di silenzio imbarazzato sull’Esodo, e che potete ascoltare qui:

In conclusione della giornata, la preghiera dell’esule, letta con commozione dalla figlia di Honorè Pitamitz, a lungo rappresentante degli esuli varesini e recentemente scomparso, e il “Va pensiero” tratto dall’Aida di Verdi, canto simbolo dell’esodo.