Il giovane Donato Bianco verrà ricordato a Luino nel punto in cui perse la vita per un incidente

Donato Bianco aveva 28 anni quando se n’è andato. Ha perso la vita in un incidente stradale: alla guida di una motocicletta il 21 febbraio 2021 si è scontrato con una vettura lasciando tanto dolore nel cuore di chi lo conosceva.

Un ragazzo solare, simpatico, che amava stare con i propri amici e andare in moto. Esattamente così lo descrive il suo caro amico Raffaele Centauro che, per commemorare la sua scomparsa ha organizzato un momento in via Dante a Luino, dove un anno fa Donato perse la vita. L’appuntamento è per il 20 febbraio alle ore 11:30, «per ricordarti come è giusto che si», si legge in un post pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Luino se…” dall’amico Raffaele, che così comincia:

«Ciao a tutti…lui era Donato, ragazzo di 28 anni che ha perso la vita in un incidente il 21/02/2021. Data incancellabile. Di poco prima dell’accaduto ho un ricordo bellissimo, ero felice perché avevo trascorso una giornata formidabile e, poi, quel brutto ricordo subito dopo, dove ho visto perdere la vita a Donato, un fantastico amico che tutti avrebbero voluto conoscere: un sorriso formidabile, le sue battute, il suo accento del sud. Non l’ho mai visto una volta arrabbiato ed era molto prudente con la moto.. Ancora ricordo tutto il positivo ma anche la tragedia. Tra pochi giorni sarà un anno che non ci sei più e nonostante questo, sono ancora pieno dei tuoi ricordi. Fa tanto male sapere che non ci sei più e ricordare di quel momento, in cui davanti a me non hai più dato cenni di vita, quando ti chiamavo dopo aver intuito quello che stava succedendo… E’ stato tutto così veloce: un minuto prima mi stavi salutando e un minuto dopo non c’eri più. Grazie a chi leggerà, a chi lascerà un pensiero e a chi ci sarà quel giorno. Ciao Dona».

Gli amici di Donato si troveranno in moto davanti al benzinaio Q8, presente ci sarà anche la ragazza che quel giorno, in moto con lui, riuscì a sopravvivere.