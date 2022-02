Il Giro d’Italia riapre le porte alla Eolo-Kometa e alle altre squadre italiane

La Eolo-Kometa sarà di nuovo al via del Giro d’Italia dopo la prima, storica, e notevole partecipazione dello scorso anno. E con lei parteciperanno anche le altre due squadre Professional italiane, la Drone Hopper-Androni Giocattoli e la Bardiani-Csf Faizané.

Presenze non scontate perché il regolamento attuale dell’UCI relativo ai grandi giri obbliga la presenza di tutte le squadre World Tour e consente alle due principali Professional (in questo momento la belga Alpecin-Fenix e la francese Arkea-Samsic) di avere la prelazione sulla propria iscrizione. I posti restanti sono invece assegnati tramite wild card degli organizzatori, in questo caso RCS Sport, ovvero la Gazzetta. Una situazione che negli anni scorsi aveva tagliato fuori a turno alcune squadre del nostro Paese non senza polemiche roventi. La rinuncia dell’Arkea che punterà tutto sul Tour (e forse anche la Vuelta) ha evitato spiacevoli “ballottaggi”.

Un’ottima notizia questa per la Eolo e per gli altri team italiani che hanno nella “corsa rosa” il principale obiettivo sia dal punto di vista sportivo sia da quello della visibilità degli sponsor che sono fondamentali in ambito ciclistico, uno sport dove i gruppi sportivi non hanno introiti da diritti tv o da incassi al botteghino. In un certo senso, va detto, la squadra di Basso e dei Contador, si era guadagnata sul campo la partecipazione con la straordinaria impresa colta da Lorenzo Fortunato nella passata edizione, la tappa vinta sullo Zoncolan (proprio come Basso nel 2010). (foto in alto: l’arrivo vincente dello scalatore bolognese)

Con questa “starting list” si ampliano anche le possibilità di avere corridori varesini al via anche se la concorrenza interna delle varie formazioni (8 gli atleti al via per ciascuna) è alta. In teoria i quattro “pro” di casa nostra potrebbero partecipare: Covi nella UAE Emirates sembra certo, meno Ravasi nella Eolo e Chirico nella Drone Hopper perché i due non hanno ancora esordito (il portoceresino si è infortunato pochi giorni fa). Chiude l’elenco il giovane Santaromita nella Bardiani che proverà a mettersi in luca da qui a metà primavera. Per tutti, comunque, i giochi sono aperti. Il Giro d’Italia scatterà il 6 maggio da Budapest per terminare il 29 all’Arena di Verona dove proprio Basso festeggiò la sua seconda maglia rosa.