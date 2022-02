Giurista specializzato nel settore moda: all’Insubria parte la nona edizione del master

Prenderà il via il prossimo 14 marzo la nona edizione di «Fashion law, le problematiche giuridiche della filiera della moda». Si tratta del più longevo corso di perfezionamento postlaurea sul tema in Italia, proposto dall’Università dell’Insubria in collaborazione con l’Università degli studi di Milano. Lo coordina Rossella Cerchia, lo dirige Barbara Pozzo.

La moda riveste da sempre un ruolo di primo piano nel bilancio italiano: universalmente riconosciuta come strategica per il nostro Paese e per Milano capitale del settore. Nonostante la sua indubbia importanza, nel mondo del lavoro mancano ancora figure professionali con una adeguata conoscenza giuridica del mondo fashion. Questo corso è nato proprio per colmare questa lacuna, primo in Italia ad affrontare in modo sistematico e articolato le varie problematiche giuridiche che la filiera della moda presenta.

L’obiettivo del corso è offrire un approfondimento delle competenze nel settore della moda agli operatori giuridici attivi all’interno delle imprese di questo comparto (legali d’azienda), a coloro che lavorano a stretto contatto con tali aziende (avvocati e consulenti), nonché a formare coloro che aspirano a rivestire questi ruoli.

Come spiega Barbara Pozzo, professoressa ordinaria di Diritto privato comparato all’Università dell’Insubria: «La filiera del tessile e della moda è la terza voce del PIL italiano, fortemente collegata all’export, e le problematiche affrontate dal corso sono ancora più attuali alla luce della crisi legata alla pandemia di Covid-19, che ha gravemente penalizzato il settore e che rappresenta ora un’occasione di innovazione».

Il tema moda sarà quindi affrontato da diverse spigolature in numerosi ambiti: effetti della pandemia, contratti, tutela della proprietà intellettuale, diritto internazionale e diritto comunitario, diritto commerciale e diritto, new technologies, sostenibilità, diritto doganale, diritto del trasporto e logistica, pubblicità e influencer, made in Italy, digital marketing, e-commerce.

La docenza sarà svolta da professori dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi dell’Insubria, da avvocati di leading law firms del settore, general counsel, notai, operatori ed esperti di vertice nelle materie trattate. Il Consiglio nazionale forense ha accreditato il corso con 20 crediti formativi.

Le lezioni sono in programma dal 14 marzo al 4 luglio, il lunedì dalle 14.30 alle 18.30, per un totale di 60 ore, in modalità sincrona online. Iscrizioni entro le ore 14 del 18 febbraio: www.fashionlaw.unimi.it.

Segreteria organizzativa: perfezionamento.dpsd@unimi.it, 02.50312171.