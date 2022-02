Gli esami non finiscono mai per il Varese: al “Franco Ossola” arriva il Borgosesia

La vittoria di Gozzano (leggi qui) ha riportato il sereno in casa Varese, che ha subito un altro importante esame da superare per proseguire il cammino nelle primissime posizioni di classifica. Mercoledì 16 febbraio al “Franco Ossola” andrà in scena il turno infrasettimanale contro il Borgosesia, formazione pericolosa e avversario ostico.

Fa un passo indietro mister Ezio Rossi per presentare la prossima sfida: «Abbiamo dato un’ulteriore prova di maturità, dimostrando di avere la testa giusta. Dobbiamo confermarci in tutte le prossime partite, stiamo dando segnali positivi ma ogni gara è fatta di episodi che a volte cambiano i momenti; per questo bisogna avere le antenne dritte».

«Il Borgosesia – analizza l’allenatore biancorosso – ha cambiato qualche giocatore rispetto all’andata ma non la filosofia. Esprime un gioco aggressivo e anche spumeggiante, anche se contro di noi all’andata ha aspettato e sfruttato i nostri errori. Porta avanti la sua idea, così come facciamo noi. Siamo le due squadre che esprimono il miglior calcio del girone: moderno, aggressivo e intenso. Faremo di tutto per continuare la nostra serie, sperando che non ci sia la neve; noi vogliamo giocare».

In casa biancorossa rientrerà dalla squalifica Luca Di Renzo ma è stato fermato Luca Piraccini per somma di ammonizioni. Mancherà Kennet Mamah, che a Gozzano ha subito un problema muscolare che verrà analizzato nei prossimi giorni, oltre a Gabriele Premoli, ancora alle prese con il ginocchio dolorante, e Leo Baggio, che è sulla via del rientro. In attacco ci sarà dal primo minuto la coppia formata da Cappai e Di Renzo, con Pastore alle loro spalle.

La neve caduta su Varese e sul “Franco Ossola” – un paio di centimetri a Masnago – non dovrebbe essere motivo di rinvio, ma i dirigenti biancorossi stanno monitorando la situazione, sperando che il sole possa sciogliere in tempo la coltre bianca e non impedire il regolare svolgimento della gara.

