Gli incontri del centro culturale Tommaso Moro per riflettere sul presente

Secondo la grande intuizione sia di Papa Benedetto XVI che di Papa Francesco, il tempo che viviamo non è solo un’epoca di cambiamento, ma rappresenta un cambiamento d’epoca. Perché? Cosa sta cambiando e come stiamo cambiando?

«Il Covid ha ulteriormente accelerato i segnali del cambiamento, ma non tanto per l’introduzione del feroce contrasto si-vax – no-vax o per i dibattiti sopra le righe tra supposti esperti, caciara spesso amplificata da una informazione malata e alla ricerca dello scoop a tutti i costi, bensì perché, mettendo in discussione anche le sicurezze che hanno sempre caratterizzato il mondo della scienza, ha di fatto aumentato le nostre paure e le nostre incertezze. Non è un caso che lo slogan del primo lockdown “Andrà tutto bene” si è rivelato in tutta la sua debolezza, perché fondato più sulla voglia di dimenticare la realtà piuttosto che di lasciarci interpellare da essa. Riteniamo invece che l’unico atteggiamento che regge nel tempo sia quello che cerca comunque il positivo che c’è nel reale perché non si rifiuta di coglierne i suggerimenti».

Per questo il centro culturale Tommaso Moro vuole iniziare questo nuovo anno proponendo due incontri e una visita a Parma, mettendo a tema due frasi molto significative ed evocative:”Serve un impeto per vedere tutto il tempo che c’à” di don Giussani e “Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla” di Papa Francesco.

Il programma di incontri

Si inizia martedì 15 febbraio, ore 21: “Come cambiano gli italiani – valori e atteggiamenti dagli anni Ottanta a oggi”, con Giancarlo Rovati, professore di Sociologia generale nella facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

“Accettare la sfida del presente: due imprenditori si raccontato” è fissato per giovedì 24 febbraio (ore 21): interverranno Giuseppe Giussani, presidente di Elettrosystem a Barzago, e Alberto Candiani, presidente di Candiani Denim a Robecchetto sul Naviglio.

Gli incontri si terranno in presenza presso l’aula magna della scuola Sacro Cuore di Gallarate (in via Bonomi, 4). Per l’ingresso è obbligatorio il possesso di Green Pass.

Infine, domenica 27 marzo ci sarà l’uscita culturale a Parma. La straordinaria storia della chiesa di San Francesco del Prato, recentemente restaurata e riconsacrata dopo secoli di contorte vicende (la rinascita). La bellezza delle opere di Benedetto Antelami (la sacralità del lavoro). La bontà degli anolini parmensi (la cultura del gusto). Seguiranno programma dettagliato e modalità di partecipazione.