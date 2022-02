Gli operatori sanitari dell’Asst Valle Olona a lezione da un pilota dell’aeronautica civile

Il settore aerospaziale e il settore sanitario hanno dei punti in comune. In entrambi è fondamentale saper gestire con competenza e tempestivamente un evento critico.

Per questo la Direzione dell’ASST Valla Olona ha voluto riproporre il corso di formazione “Il fattore umano: dal settore aerospaziale al settore sanitario», destinandolo a tutte le professioni sanitarie, in particolare ai Responsabili di unità operativa e ai Referenti di qualità e sicurezza del paziente.

Docente sarà Massimiliano Geli, pilota dell’Aeronautica civile con grado di comandante.

Due gli obiettivi specifici del corso: conoscere i metodi di analisi per prevenire e monitorare gli errori manifesti e potenziali; migliorare la capacità decisionale e gestionale dell’emergenza, individualmente e collettivamente, accrescendo l’interrelazione tra operatori di differenti qualifiche.

Nelle lezioni frontali si parlerà, tra l’altro, di errore umano all’interno del processo cognitivo/decisionale, dell’analisi degli errori latenti ed attivi, di leadership, comunicazione e minacce all’interno del team work.

Le giornate di formazione saranno complessivamente dieci, in febbraio, marzo e novembre 2022.

Si inizia il 22 febbraio alle 9 in Aula Suor Bianca dell’Ospedale di Busto Arsizio, con i saluti della Direzione.

«Nelle situazioni normali e di emergenza, come avviene nel settore aerospaziale, il compito del personale sanitario è di per sé molto complesso e svolto spesso in scenari altrettanto complessi dove la continua modificazione dei quadri clinici, la necessità di fornire soluzioni rapide attivando corretti e complessi processi decisionali richiedono risposte simultanee e ben coordinate all’interno del lavoro in team – afferma Massimiliano Geli – Il corso analizza la genesi dell’errore dal punto di vista individuale e gli strumenti attraverso i quali è possibile ridurlo, le dinamiche di gruppo (team work) in situazioni caratterizzate da alto carico di workload e stress e infine l’esposizione all’errore nell’interazione tra l’essere umano e le organizzazioni lavorative complesse».

La Direzione dell’ASST Valle Olona: «Prevenire gli errori per ridurre i rischi è un’azione importante nella professione sanitaria. Fondamentale è il confronto tra gli operatori, per riconoscerli e affrontarli in una logica di équipe».