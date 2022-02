Gli studenti del liceo di Arconate simulano i lavori della Commissione europea sul tema della sostenibilità energetica

La scorsa settimana, 47 studenti del Liceo Linguistico d’Arconate e d’Europa hanno partecipato all’European Commission Mode x Energy policy for sustainable development, una simulazione dei lavori della Commissione Europea, il braccio esecutivo dell’UE, ospitata presso la sala polifunzionale del Comune.

Vestendo i panni della Commissione Europea, i ragazzi hanno elaborato una direttiva volta a promuovere la sostenibilità energetica all’interno dei paesi membri dell’Unione Europea, coniugando il rispetto dell’ambiente con gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità economica.

La metodologia utilizzata ha coniugato la dimensione internazionale e diplomatica del dibattito, con la creatività e pragmaticità di un hackaton.

Nei tre giorni dei lavori ( dal 24 al 26 febbraio) i partecipanti, guidati da mentor esperti dell’associazione di promozione sociale WAYouth, hanno potuto sviluppare competenze trasversali come l’empatia, il teamworking, la gestione dello stress e del tempo, il problem solving e la capacità comunicativa che ha previsto l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico del’Istituto Emanuele Marcora: «Uno dei principali obiettivi che ci poniamo come comunità educante è la capacità di tradurre le idee progettuali in azione, grazie alle competenze sviluppate a scuola. Il tema scientifico dell’energia è stato letto in una prospettiva di sviluppo sostenibile e contestualizzato in chiave geopolitica nel drammatico scenario attuale, utilizzando per altro la lingua inglese come canale comunicativo».

Giudizio positivo anche da parte della vicepreside Simona Vismara, che ha coordinato l’iniziativa: «Questo percorso didattico ha dimostrato, ancora una volta, che la competizione positiva e orientata alla creazione di soluzioni pratiche, soprattutto se guidata da mentor capaci ed entusiasti, può essere uno strumento di formazione molto coinvolgente».

L’esperienza didattica è uno dei primi tasselli del percorso Steam che il Liceo d’Arconate sta mettendo in atto per coniugare la tradizione umanistica dell’internazionalizzazione con l’apertura al mondo e al metodo scientifico tecnologico.