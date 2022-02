“Golasecca d’Autore”: in biblioteca ritornano gli incontri con gli scrittori

Sarà una “Golasecca d’Autore“, quella in arrivo questa primavera. Dopo qualche anno di pausa, la Biblioteca Comunale organizza nuovamente la rassegna di incontri letterari che tra il 2012 e il 2015 ha visto ospiti della piccola cittadina sul Ticino molti scrittori locali e nazionali.

Nel corso degli anni, a una decade esatta dalla prima edizione, alcuni degli scrittori ospiti in passato hanno riscontrato un certo successo e ricevuto premi, come nel caso di Emiliano Pedroni, il poeta Mario Cavigioli, Massimiliano Comparin, Sergio Cova, Marta Bardi e Patrizia Emilitri, con quest’ultima tornerà a Golasecca proprio in occasione della nuova edizione della rassegna letteraria.

Le serate si svolgeranno nella nuova sala della biblioteca cittadina, alle ore 21 in venerdì sera alternati. Al momento sono previste quattro date (4 e 18 marzo, 1 aprile e 6 maggio) tutte condotte dalla scrittrice e “poetrice” di Sesto Calende Rossana Girotto, già in passato collaboratrice con l’organizzazione della rassegna letteraria.

A dare il via alle danze, venerdì 4 marzo, Cesarina Briante, la scrittrice di Somma Lombardo presenterà il suo ultimo lavoro intitolato La Magia fra Tradizione e Territorio edito dalla varesina Macchione, un libro che racchiude la passione e la ricerca dell’autrice, tra le maggiori esperte di Storia e Tradizioni locali del territorio, e non solo.

Venerdì 18 marzo arriverà Gianluca Veltri, scrittore milanese con il suo ultimo romanzo La regola del caos edito da Mursia. Questo suo nuovo noir dalla trama intrigante e dal ritmo serrato inaugura la sottocollana “Giungla Gialla Milano” diretta da Fabrizio Carcano, che raccoglierà i romanzi gialli dedicati al capoluogo lombardo.

Venerdì 1 aprile sarà il turno di ci saranno Raffaella Bossi, Patrizia Emilitri e Lilli Luini, tre autrici prestigiose e tre donne che condividono la loro passione e il loro impegno nella scrittura e nell’editoria indipendente con la Casa Editrice Il Vento Antico. Ultimo appuntamento, almeno per il momento, è previsto per il 6 maggio con una serata dedicata alla città di Milano: la sua storia, i suoi segreti, i misteri e le curiosità, “raccontata come solo Gian Luca Margheriti sa fare”.

Spiega infatti la Biblioteca Comunale: “Conosceremo lui e la sua opera narrativa, che va dai saggi ai romanzi, dalle guide alle antologie più particolari, dagli spettacoli teatrali ai video, fino ai podcast. La serata vedrà anche la partecipazione dei “Sem Pizzi Duo” con le canzoni della tradizione meneghina”.