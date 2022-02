Grazie all’operazione “Buon Fine” di Coop Lombardia distribuiti oltre 2,5 milioni di pasti a persone in difficoltà

Nel 2021 grazie a “Buon Fine” sono stati distribuiti da Coop Lombardia 2.598.178 pasti alle persone in difficoltà, per un totale di oltre 1.169 tonnellate di cibo recuperato, per un valore di 7.688.386 euro.

Buon Fine è il progetto contro lo spreco alimentare che Coop Lombardia segue e sviluppa da anni. Nel 2021 il progetto “Buon Fine”, ovvero la merce donata in solidarietà, torna a crescere dopo le difficoltà del primo anno pandemico. Crescono dunque i risultati della campagna rispetto al primo anno di lockdown, sia in termini di quantità che di valore.

Il 70% delle donazioni interessa prodotti freschi e freschissimi, questo spiega la particolarità del modello Coop rispetto ad altri di altre organizzazioni.

Un modello di donazione a chilometro zero che raggiunge, attraverso la rete capillare delle associazioni grazie al lavoro congiunto di dipendenti e soci, la destinazione individuata (mensa, case di accoglienza).

Una sorta di rete protettiva diversa da territorio a territorio ma capace comunque di dar vita a una importante operazione di inclusione sociale.

A fianco delle donazioni, Coop ha sviluppato nel tempo “Mangiami subito”, un altra misura di contrasto allo spreco alimentare attraverso la vendita di prodotti prossimi alla scadenza a prezzi scontati al 50% a fine giornata.