Una serata e un premio dedicato a chi nei lunghi mesi dell’emergenza Covid ha fornito aiuto e supporto alla popolazione e alle amministrazioni comunali.

Galleria fotografica Il grazie di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate ai volontari della Protezione Civile Valtinella 4 di 22

Sono gli uomini e le donne del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Valtinella, a cui i sindaci di Casciago, Comerio, Luvinate e Barasso hanno consegnato nella serata di mercoledì 16 febbraio un attestato e una spilla celebrativa col simbolo di Regione Lombardia in segno del riconoscimento per il lavoro svolto.

I loro nomi sono: Umberto e Marco Bacilieri, Michele Gnecchi, Andrea Tanda, Mario Persicone, Antonella Bertagna, Sergio Frigerio, Lino Maggipinto, Marco Ruocco, Rosalba Altieri, Fabio Bianchi, Alberto Gaggioni, Giuseppe Trupia, Ezio Bedin, Giancarlo Cerutti, Andrea Giulio Minazzi, Marco Carlo Lavizzari.

Presenti i primi cittadini di Casciago Mirko Reto, di Luvinate Alessandro Boriani, di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari (assente il sindaco di Comerio Michele Ballarini). Il grazie per il lavoro svolto dai volontari è stato unanime, per le tante attività svolte: supporto nei momenti di difficoltà alle persone più deboli, aiuto per la consegna dei pacchi alimentari e dei medicinali, addirittura la costruzione oltre alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, gel sanificante e così via) e una presenza sentita da tutta la popolazione del territorio.

La coordinatrice del gruppo Valtinella Rosalba Altieri ha ricordato alcuni numeri del lavoro svolto nei mesi di pandemia: dal 2020 oltre 6 mila ore lavorate, solo a marzo/aprile 2020, nel pieno della pandemia, ben 1600 ore: «Uno sforzo enorme e una gestione dell’emergenza che è stata un salto nel vuoto per tutti, ma che tutti hanno saputo affrontare con dedizione e passione – ha detto -. Tra le attività svolte le ozonizzazioni e sanificazioni degli edifici comunali, scuole e asili; il volontariato negli hub vaccinali e tamponi delle Fontanelle e della Schiranna; la collaborazione con la casa di riposo di Morosolo a supporto per ingressi dei parenti. C’è stata una sinergia coi Comuni più che positiva».

«Un grazie ai volontari che sono stati vicini alla gente, presenti – ha detto Reto -. Il tempo prezioso che mettete a disposizione lo utilizzate per noi, per le comunità, sia in pandemia che durante i periodi “normali”: per questo vi va detto un enorme grazie».

«Grazie di cuore per quello che fate e che avete fatto. La Regione con questo attestato dimostra di essere vicina, speriamo che ci sia anche un aiuto sempre più concreto a livello logistico a servizio del territorio», ha detto Di Renzo Scolari.

«La vicinanza è la cosa più importante che c’è stata e si è vista, anche solo l’ascolto è stato fondamentale in molte circostanze – ha chiosato Boriani -. Un aspetto umano sostanziale che va al di là dei numeri. Un lavoro di livello che va al di là dei nostri territori. A Luvinate sappiamo bene che c’è stato e c’è tutto il resto, il lavoro per le emergenze climatiche, quando i volontari si sono dimostrati fondamentali. Ringrazio anche il lavoro di Casciago come capofila nei rapporti con la Provincia. La convenzione per la Protezione Civile intercomunale ha funzionato, spero che continui perché è stato un esempio virtuoso tra i migliori sul territorio».