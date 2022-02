Grazie di cuore al personale di Cardiologia 1 e Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Varese

Gentile direttore

a distanza di tre settimane dal mio ricovero presso l’Ospedale di Circolo di Varese, desidero ringraziare tutti i Medici ed il Personale sanitario del P.S, del Reparto di Cardiologia 1 e di Chirurgia vascolare per la professionalità e la competenza dimostrate nel risolvere il mio problema. Per fare questo lavoro, oltre che competenza, ci vuole tanto cuore e tutti Voi me ne avete donato una parte!

Infinitamente grato.

Gianmaria Cassani