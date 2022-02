I cento giorni di Covid di Ezio: “Grazie a chi a Varese ha ridato la vita a mio marito”

Sono passati 97 giorni dal 24 novembre 2021, quando mio marito, affetto da Covid19, fu trasportato all’ospedale di Circolo in condizioni preoccupanti.

Oggi, 28 febbraio 2022, è tornato a casa.

Dopo 77 giorni di ricovero ospedaliero, di cui 33 giorni di terapia intensiva (23 di intubazione), e 20 di riabilitazione, oggi è qui, a casa, con me, di nuovo.

Scrivo queste parole perché mi sento in dovere di ringraziare tutti: primari, medici, fisioterapisti, infermieri, o.s.s., inservienti, operatori delle ambulanze e chiunque altro non mi sia ricordata di nominare.

Tutti coloro che mi hanno restituito mio marito.

Grazie al personale dell’Hub Covid e della terapia intensiva Covid dell’ospedale di Circolo di Varese, per averlo curato nel miglior modo possibile e aver fatto le scelte giuste al momento giusto; per averlo strappato alla malattia e salvato, per averlo accudito e sostenuto nella sua solitudine; per avermi costantemente informata e rassicurata via telefono sulle sue condizioni, sempre con precisione, rispetto, solidarietà e gentilezza.

Grazie al personale de Le Terrazze, per averlo supportato nella riabilitazione e averlo rimesso in forma, e per avergli “ridato” i suoi muscoli, con pazienza e tanta professionalità.

È il vostro lavoro, lo so, ma dirvi grazie è solo il minimo che io possa fare!

Ringrazio tanto e con il cuore anche tutti i famigliari, gli amici e i conoscenti che sono stati vicini a me e ai miei figli in questi 97 infiniti giorni.

Una parola, un messaggio, un sorriso, hanno fatto davvero tanto!

Grazie anche a Chico, il migliore compagno di stanza che lui potesse avere!

Grazie, grazie e ancora GRAZIE.

Bentornato a casa Ezio!

Silvana

(con Margherita e Stefano)