Green pass senza scadenza per chi ha la dose booster e niente Dad per i vaccinati: le regole per “un nuovo tempo”

Al termine del Consiglio del pomeriggio (mercoledì 2 febbraio), i Ministri dell’Istruzione Bianchi e della Salute Speranza hanno tenuto una conferenza stampa dove hanno comunicato i nuovi provvedimenti relativi alla frequenza scolastica e al green pass.

«Abbiamo ancora una incidenza alta, ma in area medica e nelle terapie intensive ci sono meno ricoveri. Tutto questo ci consegna la possibilità di costruire un tempo nuovo», ha introdotto il ministro della Salute Roberto Speranza per poi spiegare nel dettaglio le decisioni prese.

Ecco dunque, le tre novità elencante: prolungamento della vigenza del Green Pass che dopo il booster non avrà scadenza. “Prolunghiamo la vigenza del green pass dopo il booster: oggi è di 6 mesi .La valutazione del governo è di non porre limiti al green pass per chi ha il booster, che oggi conta 34 milioni di italiani”.

Inoltre, anche per le zone rosse non ci saranno restrizioni per i vaccinati. Gli stranieri che arrivano in Italia, dovranno fare un tampone supplementare. «Per quanto riguarda la scuola: facciamo scelte forti che danno il senso di questa nuova fase che stiamo vivendo. Dobbiamo lavorare per ridurre il più possibile la didattica a distanza e aumentare la frequenza. Abbiamo deciso che i vaccinati non andranno più in Dad e nei pochi casi di Dad questa durerà 5 giorni dai 10 attuali».

A partire da lunedì a seconda del ciclo di studi cambiano le regole in tutti i gradi scuola: nella scuola dell’infanzia si va in Dad con 5 casi; nella primaria si va in Dad con 5 casi ma ci vanno solo i non vaccinati; nella secondaria dopo 2 casi vanno in Dad solo i non vaccinati.

«È un tempo nuovo che vogliamo costruire e ci auguriamo che nelle prossime settimane riguardi altri settori», conclude Speranza per poi passare la parola al Ministro dell’Istruzione Bianchi che sottolinea: «Sono una serie di interventi che hanno due caratteri: stiamo viaggiando verso una nuova normalità, ma con tutta la cautela che ci deve essere, anche nel mondo della scuola».