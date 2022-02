Green School, alle scuole Pascoli di Busto Arsizio il cibo della mensa torna in circolo

Alla scuola elementare Pascoli di Busto Arsizio il cibo non si butta e si trasforma in merenda di riserva o in un pasto per i bisognosi della città.

La responsabile del progetto Green School della scuola Milly Paparella, insieme al responsabile d’istituto (i.c. De Amicis) Maria Rosaria Toia e al dirigente Benedetto Lo Piccolo, ha avviato un progetto incentrato sul momento della mensa, così importante nella giornata degli studenti.

Il personale docente invita i bambini ad assaggiare tutto e a portare a casa ciò che non si mangia a scuola, inoltre, il cibo che non si gusta durante la mensa e non si desidera portare con sé, viene riutilizzato. E così il pane viene recuperato offrendolo per gli animali di una fattoria locale, mentre parte della frutta viene portata in classe come “riserva” per i bambini che dimenticano la merenda e parte, insieme a budini e a mele in purea, viene devoluto alla Chiesa dei Frati che si impegna a distribuirlo ai bisognosi della città.

Un gesto di grande responsabilità per i piccoli allievi della scuola, in linea con la legge contro lo spreco di cibo e con il progetto green-school che ha come obiettivo la diminuzione dell’impatto ambientale della scuola e ad educare gli studenti ad un atteggiamento attivo in tutela del pianeta.