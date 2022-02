Il gruppo Strade Pulite Gallarate si prende cura di Scalinata Liberty e sponde dell’Arno

I volontari di Strade Pulite – gruppo nato dall’esperienza di Damiano Marangoni e oggi articolato su più squadre tra Varese e Alto Milanese – si prendono cura anche di Gallarate. Nell’ultima decina di giorni sono stati protagonisti di due diversi interventi. Prima su un tratto del torrente Arno, poi – venerdì scorso – alla “scalinata Liberty“, punto spesso oltraggiato dall’abbandono di rifiuti.

Galleria fotografica Strade Pulite a Gallarate gennaio-febbraio 2022 4 di 15

«I dieci prodigiosi volontari si sono occupati di ripulire il parco della stazione F.S. e l’importante scala Liberty della città, il triste bottino parla di ben dieci sacchi riempiti, soprattutto di molte bottiglie e lattine, moltissimi mozziconi di sigaretta e cartacce miste» dettaglia Marangoni. 1Un 10 e lode a Claudio, Irina (bentornata!), Paolo, Ambrogio, Fiorella, Matteo, Luca e tutti gli altri ben capitanati da Marta».

La scalinata Liberty era stata ripulita in passato anche dai volontari di Legambiente Gallarate, ma il degrado richiederebbe forse una attenzione puntuale: «Non possiamo, ahimè, invece dare la sufficienza all’amministrazione comunale per la trascuratezza in cui versava l’intera area, tra l’altro nel centro cittadino» dice Marangoni.

Il precedente intervento di pulizia si era invece concentrato sul letto del torrente Arno, nella zona del casello autostradale (via Monsignor Macchi-largo Buffoni) e all’altezza del ponte di via San Giovanni Bosco/Via Novara, ai margini del centro storico.

Il gruppo di Strade Pulite è sempre aperto a nuovi ingressi, qui il form per contattarli.