Handicap Sport finalmente in campo: Varese fa visita al Seregno

Torna finalmente a disputare una partita ufficiale l’Amca Elevatori Varese iscritta al campionato di Serie B di basket in carrozzina. Dopo l’esordio largamente vincente di Verona infatti, i biancorossi sono rimasti fermi per diverse settimane a causa del turno di riposo, dello stop del torneo e del covid che aveva momentaneamente fermato l’attività di una avversaria di Roncari e compagni.

Domenica 6 febbraio però si gioca, con l’Handicap Sport impegnata nella vicina trasferta di Seregno in quella che – programma alla mano – è la 4a giornata del torneo cadetto. La partita si disputerà al PalaSomaschini a partire dalle ore 15 e non dovrebbe rappresentare un problema per la squadra di coach Bottini: sulla carta Varese è la favorita del girone insieme alla Gioco Parma mentre i brianzoli appartengono alla seconda fascia.

Dopo la partita di Seregno, l’Amca Elevatori dovrà disputare la gara di recupero del 2° turno contro l’Icaro Brescia: si giocherà giovedì 10 e sarà il primo match casalingo della stagione, al PalaCusInsubria di Bizzozero. Poi, sabato 12, il big match contro Parma per il primato del raggruppamento, sempre tra le mura amiche dei biancorossi.